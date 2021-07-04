На Филиппинах разбился военный самолет, на борту находилось более 90 человек

По его словам, самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, в нем находились военные, летевшие из города Кагаян-де-Оро.

Собеджан проинформировал, что по крайней мере 40 человек после крушения были доставлены в больницу.

По данным Reuters, на борту военного самолета Hercules Lockheed C-130 было 92 человека, из них трое пилотов и пять членов экипажа. Агентство сообщило о 17 погибших. Спасательные работы пока не завершены.

“РИА Новости” опубликовало в своем Telegram-канале видео пожара, возникшего после авиакатастрофы.

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