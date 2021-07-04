 

Зеленский поздравил США с Днем независимости и поблагодарил за поддержку суверенитета Украины

04.07.2021, 9:58, Новости дня
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“Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины”, – написал глава государства в Twitter.

Щирі вітання @POTUS і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об’єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний * за незмінну підтримку суверенітету * . #4thofJuly pic.twitter.com/CmsydX59XQ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2021

Контекст:

День независимости США отмечают 4 июля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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