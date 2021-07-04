 

Боевики обстреляли камеру миссиии ОБСЕ под оккупированным Донецком

04.07.2021, 9:58, Новости дня
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Камера миссии на шахте вблизи Донецка была повреждена в результате стрельбы.

“В 15.45 2 июля патруль миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте “Октябрьской” (9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер”, – уточнили в сообщении.

В миссии считают, что оно образовалось в результате попадания пули из стрелкового оружия. 

“Перебои в работе камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда Миссии утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь ней были утрачены”, – заявили в ОБСЕ.

В миссии также подчеркнули, что боевики ограничивали свободу передвежения сотрудников ОБСЕ.

“Свободу передвижения миссии по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований в Оленовке Донецкой области и в Чернухино Луганской области. БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS”, – заявили в ОБСУ.

 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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