“Всегда на твоей стороне”. Анатолий Анатолич трогательно поздравил беременную жену с днем рождения

“Для меня важно, чтобы все знали как я к тебе отношусь. Как люблю тебя и ценю и за все благодарю. Всегда на твоей стороне. Мог бы написать этот пост и не в день рождения, но пусть появится тут 3 июля”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Также ведущий поделился несколькими трогательными фото с празднования в Instagram Stories.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Бойко в своем Insstagram тоже опубликовала пост в праздника и подвела итоги за год: “Этот год был классным, а следующий будет еще лучше”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЮЛА (@yulattt)

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.

Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).

24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.

—