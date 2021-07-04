Японская компания Green House Gaming представила новый монитор

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04.07.2021, 9:56, Новости дня
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27-дюймовая панель с частотой обновления картинки 165 Гц и высоким качеством изображения. Кроме того, время отклика – всего-то 2 мс. Таковы основные параметры нового устройства, говорят специалисты. Новую модель монитора GH-ELCG27WA-BK представили в японской компании Green House Gaming.

Разрешение картинки на экране здесь составляет 2560 на 1440 пикселей. Устройство предназначено для подключений к игровым гаджетам, говорят создатель. Особенным преимуществом является отсутствие разрывов и плавные переходы во время смены одного изображения другим.

Производитель пообещал, что данный монитор поступит в продажу еще в этом месяце. Однако ни слова от предзаказах или базовой цене мы пока не услышали.



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