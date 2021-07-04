Эксперты Sohu перечислили пять признаков несвежей рыбы

Эксперты китайского издания Sohu перечислили пять признаков несвежей рыбы. Употребление некачественного продукта способно не только вызвать расстройство работы ЖКТ, но и спровоцировать развитие серьезных болезней.

Свежесть продуктов имеет большое значение для сохранения здоровья человека. Употребив в пищу несвежую рыбу, можно не только получить отравление и временное расстройство желудочно-кишечного тракта. Из-за содержания в подобных дарах моря патогенных микроорганизмов есть риск получить серьезное и трудно поддающееся лечению заболевание. Для того чтобы избежать опасности, следует научиться отличать качественную рыбу от испорченной вследствие долгого хранения в магазине.

В первую очередь, следует обратить внимание на глаза рыбы: у свежего продукта они не должны потерять свой блеск. Помутнение же говорит о том, что от покупки лучше отказаться. Второй критерий оценки – упругость рыбы: у свежей палец не должен проваливаться в нее при нажатии на туловище.

Также о непригодности к употреблению может свидетельствовать состояние жабр. Они должны быть ярко-красного цвета и блестеть, в противном случае есть риск отравиться такой рыбой. У свежего продукта обязательно сохранится его цельность – как тело, так и хвост и голова.

Приобретая товар, следует принимать во внимание и его аромат. Качественная рыба пахнет чешуей или, в крайнем случае, имеет легкий запах тины. Если же у продукта плохой запах, как пишет «Политэксперт», она уже несвежая и ее употребление способно вызвать отравление.