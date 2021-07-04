Асфальт и бетон названы вредными поверхностями для ходьбы босиком

Врач Владимир Хорошев в ходе интервью рассказал, по каким поверхностям вредно ходить босиком. Он призвал не делать этого на асфальте и бетоне.

Ходьба босиком является очень полезным занятием, поскольку происходит массаж ступней. Именно на них расположено множество активных точек. Однако далеко не все поверхности идеально подходят для ходьбы без обуви. Босиком можно пройтись по траве, пляжной гальке или по песку, в то же время важно следить за тем, чтобы не пораниться.

Без обуви нельзя передвигаться по асфальту или бетону. Любая слишком твердая поверхность в данном случае является нежелательной, есть риск наткнуться на строительные «издержки».

Во всех занятиях важно уметь соблюдать меру. В день нежелательно ходить босиком слишком долго. У большинства людей имеется плоскостопие, в особенности данной проблемой страдают женщины, пишет портал «Слово и дело».