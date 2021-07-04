Мясников развеял популярный миф о вакцинации от COVID

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации от коронавируса.

Как отметил Мясников в своем Telegram-канале, такая ситуация представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после появления антител к ней. По его словам, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, при проведении экспериментов на грызунах ученые действительно столкнулись с таким феноменом.

«Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», – отметил специалист.

Он также добавил, что так называемые «околомедицинские круги» специально распространяют информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции.

Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V».