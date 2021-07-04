 

Россиянам рассказали, как предотвратить ошибку медиков при вакцинации от COVID

04.07.2021, 9:46, Новости дня
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Чтобы избежать ошибки при вакцинации от коронавируса, россияне должны требовать у медицинских работников сведения о том, какой именно вакциной им делается инъекция, считают вирусологи.

«Вот я, например, регулярно сдаю кровь. Так мне показывают каждую пробирочку, куда наклеена моя фамилия. И я всегда проверяю, но знаю, что многие не смотрят. Ну, а кто мешает посмотреть? Если человек опасается, пусть проверяет. Это дело каждого человека, что он хочет от врача. Если он хочет полной ясности, то надо спрашивать», – рассказал Ura.ru завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал россиян не стесняться спрашивать у медспециалистов о препаратах, которые будут использовать перед вакцинацией. «Надо следить за тем, что вам предлагают. Это можно всегда вежливо сделать», – добавил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации от COVID-19.



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