 

Князь Монако подписал указ о декоммунизации Монте-Карло

04.07.2021, 14:05, Разное
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Правитель карликового европейского государства Монако князь Альбер II подписал указ о переименовании города Монте-Карло в соответствии с недавно принятым законом о декоммунизации. Из названия европейской столицы азартных игр будет убрано имя Карла Маркса.

Альбер II подписал указ о декоммунизации Монте-КарлоСовременное название город получил в 1854 году, когда отдыхавший в нём Карл Маркс выиграл на рулетке рекордную сумму в 840 млн. франков, о чём впоследствии написал свой основополагающий труд «Капитал». В начале 2021 года в парламент Монако был внесён проект закона «О декоммунизации», согласно которому географические объекты, названные в честь идеологов коммунизма и марксизма, должны быть переименованы. Так, в столице княжества уже исчезли проспект Ленина и улица Дзержинского.

В ближайшие дни в Монте-Карло пройдёт референдум о новом названии города. В числе кандидатов такие названия, как Монте-Франко, Монте-Дуче и Монте-Флойдо в честь выдающихся деятелей европейской и американской истории. Князь Альбер II назвал это переименование выдающейся победой современной демократии.

– Стыдно, что в самом сердце Европы есть город, названный в честь Карла Маркса. Такое возможно в какой-нибудь Челябинской области, но не в цивилизованном княжестве. Конечно, этот человек когда-то выиграл в нашем казино свой знаменитый капитал, но с тех пор прошло уже 150 лет. Мы нем можем и дальше помнить об этом, учитывая все те злодеяния, которое созданная им страна причинила Европе в период Второй мировой войны, – сказал князь Монако.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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