 

В лист ожидания вакцинации в Украине записалось более 772 тыс. человек

04.07.2021, 9:04, Новости дня
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“По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1889347907894972

В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, полностью вакцинированы (получили две дозы) – 841,3 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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