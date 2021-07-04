Сапронов: Чуда не произошло. Сказка закончилась. Все по делу. Англия сильнее. $1 млрд 260 млн против $196 млн

Чуда не произошло. Сказка закончилась. Все по делу. Англия сильнее. $1 млрд 260 млн против $196 млн.

Кейн и Стерлинг, или Санчо и Рэшфорд, любая пара из этой четверки дороже сборной Украины.

Харри Кейн стоил $120 млн, теперь будет стоить $200 млн. Хороший, добротный Volkswagen не может быть лучше 600-го Mercedes. АПЛ – это не УПЛ.

Спасибо, сборная Украины, за надежду, за эмоции, за результат. Будем учиться, будем растить молодежь. Огромное спасибо 3 тысячам украинских болельщиков, прорвавшимся в Италию поддержать наших парней!

Все будет. У нас есть сборная. Наша сборная.

Спасибо, Андрей Николаевич. Не вздумай уходить. Пожалуйста.

Я горжусь сборной Украины!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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