 

Сапронов: Чуда не произошло. Сказка закончилась. Все по делу. Англия сильнее. $1 млрд 260 млн против $196 млн

04.07.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чуда не произошло. Сказка закончилась. Все по делу. Англия сильнее. $1 млрд 260 млн против $196 млн.

Кейн и Стерлинг, или Санчо и Рэшфорд, любая пара из этой четверки дороже сборной Украины.

Харри Кейн стоил $120 млн, теперь будет стоить $200 млн. Хороший, добротный Volkswagen не может быть лучше 600-го Mercedes. АПЛ – это не УПЛ.

Спасибо, сборная Украины, за надежду, за эмоции, за результат. Будем учиться, будем растить молодежь. Огромное спасибо 3 тысячам украинских болельщиков, прорвавшимся в Италию поддержать наших парней! 

Все будет. У нас есть сборная. Наша сборная.

Спасибо, Андрей Николаевич. Не вздумай уходить. Пожалуйста.

Я горжусь сборной Украины!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Разумков включил стратегию и готовится показывать зубы в серьезной игре – блогер Шнайдер

18.04 / В Перу разбился военный вертолет, есть погибшие и пропавшие без вести

08.03 / Стал известен размер гонорара «скопинского маньяка» за участие в шоу

27.07 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

02.08 / Непомнящий вышел в финал турнира по быстрым шахматам

30.05 / France 2 – в США компании заманивают новых сотрудников айфонами и денежными выплатами

30.03 / «Не нашли свидетельств» — команда ВОЗ опровергла утверждения эксперта CNN о лабораторном происхождении коронавируса

26.09 / Пытавшиеся уйти от погони полиции в Саранске попали в аварию и погибли

22.12 / Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

19.03 / Турция заявила о ракетном обстреле с территории Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика