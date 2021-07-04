Оккупанты на Донбассе 3 июля нарушали режим тишины 14 раз – штаб ООС

“У Невельского вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. В районе Чермалыка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного противник обстреливал наши позиции по противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы”, – говорится в соощении.

Также в районе Новотошковского оккупанты вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

“У Светлодарска оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Екатериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов”, – сообщили в штабе.

С начала суток 4 июля по состоянию на 7.00 боевики нарушали режим тишины три раза.

“Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А у Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

“На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь”, – отметили в штабе.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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