 

В мире подтвердили 183,5 млн случаев коронавируса

04.07.2021, 9:04, Новости дня
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Умерло от коронавируса 3 млн 971 тыс. человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (33,7 млн заболевших, 605,5 тыс. умерших);
Индия (30,5 млн заболевших, 402 тыс. умерших);
Бразилия (18,7 млн заболевших, 523,6 тыс. умерших);
Франция (5,8 млн заболевших, 111,3 тыс. умерших);
Россия (5,5 млн заболевших, 135 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,5 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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