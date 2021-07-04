В мире подтвердили 183,5 млн случаев коронавируса

Умерло от коронавируса 3 млн 971 тыс. человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (33,7 млн заболевших, 605,5 тыс. умерших);

Индия (30,5 млн заболевших, 402 тыс. умерших);

Бразилия (18,7 млн заболевших, 523,6 тыс. умерших);

Франция (5,8 млн заболевших, 111,3 тыс. умерших);

Россия (5,5 млн заболевших, 135 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,5 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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