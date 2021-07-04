На Филиппинах военный самолет с 85 людьми на борту потерпел крушение
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Филиппинский военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек, потерпел крушение при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу, информирует передает агентство Франс Пресс.
Как сообщил агентству генерал вооруженных сил Филиппин Сирилито Собехана, из-под обломков горящего самолета C-130 спасены 15 человек, передает РИА «Новости».
«На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней», – отметил Собехана.
Ранее пропавший со связи легкомоторный самолет в Архангельской области потерпел крушение.
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