На Филиппинах военный самолет с 85 людьми на борту потерпел крушение

Филиппинский военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек, потерпел крушение при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу, информирует передает агентство Франс Пресс.

Как сообщил агентству генерал вооруженных сил Филиппин Сирилито Собехана, из-под обломков горящего самолета C-130 спасены 15 человек, передает РИА «Новости».

«На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней», – отметил Собехана.

Ранее пропавший со связи легкомоторный самолет в Архангельской области потерпел крушение.