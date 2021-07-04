Названы способы безболезненно вернуться из отпуска на работу

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг и клинический психолог Михаил Хорс рассказали о способах способы безболезненно вернуться из отпуска на работу.

Так, по словам Хорса, после возвращения из отпуска необходимо позволить себе почувствовать стресс, а не стараться от него избавиться. Как объяснил эксперт, негативную эмоциональную реакцию дает не сама работа, а появившееся мнение, что деятельность ухудшает жизнь, а сам человек рожден для отдыха, информирует RT.

Специалист посоветовал не наваливать на себя обязательств. По его словам, нужно понять, что есть период после отпуска напряженный, он обязательно будет. «И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность. Вот опять – разрешить себе эту пониженную работоспособность. Писать план на день не из десяти пунктов, а из трех», – добавил он.

В свою очередь Файнзильберг считает, что для безболезненного возвращения из отпуска важно «неплохо отдохнуть» и почувствовать заинтересованность к профессиональной деятельности. Он призвал войти на работу с позитивным настроем, чтобы поделиться им с коллегами.

Эксперт призвал не печалиться из-за закончившегося отдыха и ставить перед собой реальные цели. «Вообще считается, что человек испытывает чувство счастья и удовольствия от жизни, когда он с удовольствием идет на работу и когда он с таким же удовольствием возвращается домой. То есть это такая формула радости жизни», – заключил он.

Ранее аналитики выяснили, что почти каждый третий (30,5%) путешественник по РФ готов выделить от 40 до 60 тыс. рублей на отдых текущим летом.