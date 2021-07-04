Под Саратовом трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из пистолета

В Саратовской области трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, заряженного свето-шумовыми патронами. Ему удалось выжить, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

ЧП произошло в городе Балаково накануне вечером. Ребенок, по словам родителей, играл с пистолетом, которое было заряжено свето-шумовыми пулями, передает «Московский комсомолец».

Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Ему нужна операция в саратовской областной больнице. Глава Балаковского района Сергей Грачев лично вмешался в ситуацию. Он организовал перевозку ребенка. Мальчика забирает реанимобиль.

По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку. Будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске подростков обстреляли из пневматического ружья, ранения получили девочки 11 и 14 лет.