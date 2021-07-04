 

Обнаруженные в Китае древние артефакты могли оставить инопланетяне

04.07.2021, 8:18, Разное
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Артефакты, обнаруженные в провинции Сычуань (Китай), заставили некоторых исследователей предположить, что в древности нашу Землю посещали инопланетяне.

Странные реликвии Саньсигдуй заставили китайских ученых начать собственное расследование, касающееся древнего инопланетного присутствия.

Обнаруженные в Китае древние артефакты могли оставить инопланетянеУфологи обратили внимание на то, что некоторые из каменных масок имеют неестественные для обычного человека большие заостренные уши и выпученные глаза, что может быть доказательством того, что в древности нашу планету посетили инопланетяне, и даже оставили нам на память свои реликвии.

Внимание к этим загадочным артефактам настолько возрос, что местные археологи уже устали отрицать, что они не относятся к инопланетянам. Так, например, археолог из Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Лэй Юй сообщил, что некоторые преувеличенные детали статуй нельзя принимать за инопланетные.

Известно, что данные реликвии были впервые обнаружены местным жителем в 1929 году. Археологи считают, что таинственные артефакты были созданы 3000 лет назад и относятся к бронзовому веку.

По мнению историков, место, где нашли древние реликвии, являлось бывшей столицей поздней династии Ся, правившей с 2070 по 1600 год до н. э.

Некоторые исследователи считают, что обнаруженные маски являются доказательством того, что древние инопланетяне посетили нашу планету.

Эксперты считают, что китайские власти, на фоне всплеска интереса к НЛО, пытаются взять на себя инициативу в поиске инопланетного следа. Многим известно, что некоторые археологические находки можно (при необходимости) отнести к деятельности пришельцев или инопланетным технологиям. А этого добра, не имеющего рационального объяснения, на территории Поднебесной было обнаружено немало.



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