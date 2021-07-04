Чипирование приведет человечество к бессмертию?

Какое будущее ждет человечество? Что такое теория неуничтожимости населения? Когда мы все будем жить в умных городах? Об этом и о многом другом рассказал в интервью Общественной службе новостей член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, эксперт РАН Александр Кононов.

Что такое футурология?

– Это проблема исследования будущего в части безопасности для людей и цивилизации. Мы делаем хронопрозноз, но сделать это очень непросто. Поэтому главная задача – это обнаружение рисков будущего и смягчение их. Нужно подсказать, по какому пути идти.

Насколько в России развит и востребован такой анализ?

– Мы идем в формате лучших мировых практик. У нас есть проблема общемировоззренческого плана. Я не знаю, кто сейчас профессионально этим занимается. В перечне квалификации у нас нет такой специальности и должности. Со временем мы, может быть, к этому придем. А пока это все развивается на уровне общественных объединений. В Российской академии наук к этому не относятся серьезно. Исследование будущего у нас не финансируется. Во-первых, из-за недостатка финансирования науки, в целом. Те школы, которые у нас были, в 2018 году оказались ненужными. Эту область не ценят. Мы просто выполняем свою миссию добровольно, пытаясь повлиять на то, чтобы цивилизация развивалась безопасно.

В чем основа теории неуничтожимости человечества?

– Этой теорией я занимаюсь 20 лет. В тех исследованиях, которые мне известны, на научном и профессиональном уровне никто не занимается глобальными угрозами, которые существуют в космосе. Это нигде не изучается. Говорят, что главная угроза в том, что солнце расширится. На самом деле, существует бесчисленное количество угроз. Только астероидов тысячи. Последние десятилетия случился прорыв в мировой новостной системе в оценке угроз. Все постоянно меняется. Я подхватил эту тему на ее начале. Нельзя говорить просто об угрозах, нужно говорить, что делать. Цивилизация должна поставить перед собой задачу неуничтожимости. Так и зародилась теория. Мы должны все делать, чтобы наращивать способность не стать жертвой. Чтобы ее понять, нужно избежать когнитивных искажений. Многие руководители просто игнорируют множество угроз. Любой прогресс несет собой риски. Все неидеально, во всем есть плюсы и минусы. Нужно, по возможности, со всем разбираться.

Что нас ждет в будущем из новых технологий?

– Прежде всего, это медицинские технологии, которые позволят нам более гармонично вписываться в среду. Все боятся чипирования, но это то, что, во многом случае, открывает нам пути к безопасному развитию. В том силе и бессмертию. Мы мыслим с помощью биохимических и биофизических реакций нашего мозга. Когда клетки мозга погибают, нам могут помочь технические средства.