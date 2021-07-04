 

В Украине за сутки сделали 38,9 тыс. прививок от COVID-19

04.07.2021, 8:10, Новости дня
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21 489 человек получили первую дозу вакцины, 17 368 получили вторую и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили одну дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 901 017 прививок”, – говорится в сообщении.

3 июля прививки делали 220 мобильных бригад. Также работали 330 прививочных пунктов и 125 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1889347907894972

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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