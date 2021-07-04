 

«Невозможная» древняя инженерия – мегалитические камни Баальбека

04.07.2021, 8:14, Разное
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На нашей планете есть некоторые древние памятники, которые нельзя было построить тысячи лет назад. Некоторые называют эти древние памятники результатом «невозможной» древней инженерии.

Гелиополис в Баальбеке — Верхние каменные перестройки были выполнены римлянами, а нижние 1000-тонные каменные кирпичи, составляющие первоначальный фундамент… никто не знает. (тонна — 2000 фунтов).

Одна из самых увлекательных загадок для археологов 21 века — это то, как древнему человечеству удавалось добывать, поднимать и соединять мегалитические каменные блоки весом от 10 до 200 тонн.

Каким же образом древние культуры вокруг квартала построили мегалитические памятники, такие как Пума-Пунку , Теотиуакан , Саксайуаман , Оллантайтамбо и Баальбек, без использования передовых технологий?

Возможно ли, что в их распоряжении были утраченные передовые технологии, о которых мы не знаем? Инженеры, архитекторы и даже археологи по-прежнему восхищаются достижениями древнего человека.

«Невозможная» древняя инженерияОдно из самых впечатляющих древних мест на планете — Баальбек.

Расположенный на территории современного Ливана, во времена Римской империи этот древний комплекс был известен как Гелиополис, или город солнца.

Найденные здесь гигантские каменные глыбы — одна из величайших загадок археологии. Истинный возраст этого священного места остается загадкой для ученых.

Основные археологи неоднозначно относятся к этому месту и его возрасту. Большинство исследователей полагают, что Баальбек был финикийским святилищем, посвященным богу Ваалу, хотя большинство людей согласятся, что это место было построено римлянами.

Однако правда в том, что никто не может точно сказать, сколько ему лет. Многие считают, что Баальбек насчитывает десятки тысяч лет, возможно, даже около 20 тысяч лет, что делает его одним из старейших мест на планете.

Но возраст и история Баальбека — не единственные впечатляющие особенности. Найденные на этом месте мегалитические каменные блоки вызвали восхищение, удивление и споры не только среди археологов, но и среди населения в целом.

Храм в честь Юпитера стоит на платформе, не поддающейся объяснению.

Трилитон — это то место, где разбиваются все основные объяснения. Три колоссальных блока длиной 22 метра, высотой почти 5 метров и шириной 3,5 метра — одна из самых больших загадок. Их вес колеблется от одной до двух тысяч тонн. Как же древним людям удавалось добывать, транспортировать, поднимать и размещать эти мегалитические каменные блоки тысячи лет назад без использования современных технологий?

Три блока расположены в ряд из шести гранитных блоков , длина которых составляет 10 метров, а высота — 4 метра, а их вес оценивается более чем в 300 тонн .

Сегодня современным инженерам было бы нелегко перевезти 50-тонный блок. Однако у древних людей, похоже, был способ с легкостью транспортировать каменные блоки невероятных размеров.

Весь древний комплекс Бааблеб был построен из ОГРОМНЫХ мегалитических блоков весом от 100 до 1500 тонн каждый. Как это возможно, что древним людям удалось транспортировать эти огромные каменные блоки, а затем разместить их так, чтобы они идеально подходили друг другу? Традиционная археология ничего не понимает!

Более того, точность, обнаруженная в Баальбеке, завораживает и напоминает другие древние памятники Южной Америки. От точности мегалитов захватывает дух; они были расположены таким образом, что между ними не поместится ни одного листа бумаги.



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