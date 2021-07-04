Меладзе потребовали не допускать на украинский фестиваль

Украинские общественные организации потребовали запретить участие российского певца Валерия Меладзе в украинском фестивале Atlas Weekend, информирует организация «Детектор медиа».

Организаторам фестиваля было направлено письмо, в котором утверждается, что выступление Меладзе навредит репутации мероприятия и всей страны. Партнеров фестиваля призвали следить за реакцией организаторов и учитывать «репутационные риски», пишет «Московский комсомолец».

Как информирует «Детектор медиа», Меладзе поставили в вину то, что он выступил перед сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Утверждается, что «режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан», занимается авиационным терроризмом, репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ.

В 2021 году на Украине выступит рекордное число российских артистов, в том числе Меладзе, Face, «Мумий Тролль», Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest. Меладзе даст два концерта в июле – на фестивале Atlas Weekend и в Queen Country Club. Также у него запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне.