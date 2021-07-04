Врач объяснил правила хождения босиком

Врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, как правильно ходить босиком.

Хорошев заявил, что на «стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг». Хождение босиком действует как массаж биологически активных точек, оказывая влияние на весь организм. Однако нужно выбрать правильное место для ходьбы, лучший вариант – это округлая галька, также подойдут трава и песок. При этом стоит ходить босиком не более двух-трех часов в день. Также не стоит ходить босиком по жестким и ранящим поверхностям, например, по асфальту и бетону, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.

Напомним, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала о своей системе оздоровления. В частности, она говорила, что зимой ходит босиком по снегу, летом – по росе.