 

Врач объяснил правила хождения босиком

04.07.2021, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, как правильно ходить босиком.

Хорошев заявил, что на «стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг». Хождение босиком действует как массаж биологически активных точек, оказывая влияние на весь организм. Однако нужно выбрать правильное место для ходьбы, лучший вариант – это округлая галька, также подойдут трава и песок. При этом стоит ходить босиком не более двух-трех часов в день. Также не стоит ходить босиком по жестким и ранящим поверхностям, например, по асфальту и бетону, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.

Напомним, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала о своей системе оздоровления. В частности, она говорила, что зимой ходит босиком по снегу, летом – по росе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / ВОЗ одобрила вакцину, которую используют в Украине, крымский “суд” “приговорил” Чубарова. Главное за день

25.06 / Канделаки рассказала о драке с Саакашвили из-за попытки ее «подхаррасить»

13.10 / Премьер-министр Франции призывает «продолжать жить» несмотря на вторую волну — но ничего не исключает

13.09 / В Общественной палате разоблачили фейки о выборах

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

22.09 / Эрдоган потребовал не игнорировать права Турции на ресурсы Средиземноморья

17.04 / В сети появилась первая информация об iPhone 14

03.07 / ФХР определила чемпиона РФ по хоккею в сезоне-2019/20

10.01 / “Будет забыт как нерелевантный твит”. Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

15.04 / Пентагон решил выплачивать силам безопасности Афганистана довольствие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика