Две девочки и спасавший их мужчина утонули в реке в Омской области

В Омской области мужчина погиб, спасая трех тонущих девочек в реке Иртыш, одну из них ему удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительным данным, 3 июля 2021 года в селе Троицкое на берегу реки трое несовершеннолетних начали тонуть, одну из которых спас отдыхавший 32-летний мужчина. В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области, РИА «Новости».

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, трагедия произошла на диком пляже, где нет табличек и указателей о том, что купаться запрещено. Кроме того, на участке, где утонули несовершеннолетние и мужчина, есть донные ямы.

«Должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде», – добавили в ведомстве.

Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по статьям 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).