 

Украина обещала «попортить нервы грандам мирового футбола»

04.07.2021, 7:04, Новости дня
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На чемпионате мира по футболу украинская сборная «попортит нервы многим грандам», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заверил, что «ни одно поражение не сломает Украину». Он подчеркнул, что «боль пройдет, раны заживут». «Мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!» – сообщил он в Facebook.

Комментируя поражение в четвертьфинале Евро–2020, Зеленский заявил, что от этого «больно, но не стыдно», ведь сборная «завершает турнир в топ-8 сильнейших команд Европы», показав результат «лучший, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие».

По его словам, у Украины есть «прекрасная молодая команда» и «прекрасный тренерский штаб», поэтому «главные победы – впереди». Зеленский верит, что сборная «пробьется на ЧМ–2022 и попортит там нервы многим грандам мирового футбола».

«На всю Европу было слышно: «Украина, Украина!» – сообщил президент страны. Он заявил, что эти слова звучали «в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины».

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев со счетом 0:4.



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