Трамп предсказал США потерю энергонезависимости через две недели

В течение двух недель США потеряют независимость от поставок энергоносителей из других стран, сообщил экс-глава американского государства Дональд Трамп.

Оценивая действия администрации Джо Байдена, Трамп сообщил собравшимся на митинге в американском штате Флорида: «Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми». Власти «прекращают сдачу в аренду» федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений и «прекращают бурение», чтобы «перейти на ветряные турбины», сказал Трамп. По его мнению, выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят указанные турбины. Трамп утверждает, что в период его президентства США «не нужен был Ближний Восток», «не нужна была Россия», Вашингтону «никто не был нужен».

Нынешние власти США, по его словам, «в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», передает ТАСС.

Трамп осудил Байдена за то, что тот «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу» – «Северный поток – 2». «И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод», – сказал он. По его версии, «трубопровод был самым главным источником доходов для России». При этом Трамп похвастался «очень хорошими отношениями с президентом Путиным».

Напомним, отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL стала одним из первых 15 указов Джозефа Байдена на посту президента США. Отметим, что указ о возобновлении проекта строительства Keystone был одним из первых президентских указов и для Дональда Трампа. В 2015 году президент США Барак Обама наложил вето на законопроект о строительстве нефтепровода.

Белый дом констатировал, что помешать строительству «Северного потока – 2» будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов.