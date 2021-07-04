 

«Кукурузник» разбился в Казахстане

04.07.2021, 7:04, Новости дня
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В районе села Караултобе потерпел крушение самолет Ан-2, пилоты доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Самолет, который занимался «обработкой рисовых полей», упал в 12 км от города Кызылорды «через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей». Падение произошло «при вынужденной посадке». Не борту были «два пилота, 1954 и 1967 годов рождения», передает ТАСС.



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