 

Афганская армия разбегается и военная техника США попадает в руки талибов с угрожающей скоростью

04.07.2021, 6:28, Разное
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                          Sputnik  July 03, 2021

Соединенные Штаты   и их союзники начали вывод войск из Афганистана в мае, после более чем 19 лет войны против талибов. Вашингтон пообещал завершить вывод войск к 20-й годовщине террористических атак 11 сентября, которые послужили формальным предлогом для вторжения в Афганистан и начала глобальной «войны с террором».

По сообщениям, вооруженная Соединенными Штатами  Афганская национальная армия с угрожающей скоростью сдает свою военную технику и оружие талибам, при этом целые батальоны разбегаются без боя в ожидании неминуемого краха правительства на фоне продолжающегося вывода  войск  США и НАТО из  страны.

Исследование (на основе открытых источников)  боевой техники и вооружения  афганских сил безопасности, проведенное Oryx, новостным агентством, занимающимся конфликтами, которому доверяют основные американские СМИ, включая Forbes, показывает, что   за последние недели, талибы получили в свои руки 715 автомобилей Humvee  и других легких грузовиков, а также десятки  единиц  бронетехники и тяжелых артиллерийских систем.

Издание сообщает, что два танка Афганской национальной армии, десятки минометных систем и зенитных орудий, некоторые из  них  остались  ещё с  советско-афганской войны 1980-х годов, 17 буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 141 американский трак Navistar, 21 бронемашина Oshkosh, бульдозеры, экскаваторы и другое оборудование стали  трофеями  «Талибана».

США потратил годы  и миллиарды долларов  для  оснащения афганской национальной армии и полиции, предоставив им  более 25 000 джипов, а также  тысячи  других транспортных  средств и единиц военной техники.

Forbes предупреждает, что  если талибы  смогут обеспечить захваченные машины топливом, они могут использовать их для создания крупных мобильных боевых сил.

Мирное соглашение между США и Талибаном в феврале 2020 года не включало афганское правительство, и короткое перемирие между Кабулом и фундаменталистскими ополченцами было быстро нарушено, что вызвало повсеместное насилие, в том числе серию взрывов террористов-смертников, наступление талибов практически во  всех провинциях  страны, а также снайперские и “булавочные” атаки  на афганскую армию и полицейские посты. 22 июня талибы захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном. 

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, предупредив о явной концентрации джихадистов Даиш (ИГИЛ)* на севере Афганистана и подтвердив, что Москва обсуждает ситуацию со своими союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности.

Приверженность борьбе с Даиш была одним из условий мирного соглашения между США и Талибаном.

Китай выразил свою обеспокоенность ситуацией в Афганистане, поскольку две страны имеют 76-километровую  общую  границу. В мае, министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что «поспешный уход» США из раздираемой войной страны «нанес серьезный удар по мирному процессу» и «негативно повлиял на региональную стабильность».

В своем объявлении о выводе войск в апреле Байден призвал Россию, Китай, Пакистан, Индию и Турцию «активизировать» и сделать больше для «поддержки Афганистана». 

Быстрое ухудшение ситуации с безопасностью побудило некоторых наблюдателей выразить опасения, что Соединенные Штаты, возможно, пытаются  своими  манипуляциями втянуть  Россию, Китай, постсоветские республики Центральной Азии и других, в многолетний  конфликт  в  Афганистане.



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