 

Moёt & Chandon прекратила поставки шампанского в Россию из-за запрета называть свою продукцию «шампанским»

04.07.2021, 6:28, Разное
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Опубликовано: 03/07/2021 – Елена Поляковская

“Вдова Клико” возможно самое старое шампанское в мире, которое еще можно пить AFP Photo/William West

Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило российским партнерам о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Причиной прекращения поставок шампанских вин знаменитой французской марки, поставляющей шампанское Moёt & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot на российский рынок,  стали поправки к  Федеральному закону №171 «О регулировании алкогольной продукции». Согласно этому документу, указывается в письме французского компании, термин  «шампанское» разрешили использовать только в отношении шампанского, произведенного на территории России. Вина из французского региона Шампань придется переименовать в «игристое вино», опасаются во французской компании. Поправки были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. 2 июля документ подписал Владимир Путин.

Письмо Moёt Hennessy с уведомлением российским дистрибуторам опубликовала в соцсетях директор департамента частно-корпоративных продаж в Vinicom Ольга Соколова. Его подлинность подтвердили  РБК три источника на российском рынке.

Изменения в законодательстве потребуют от французских виноделов из региона Шампань «пересертификации» для изменения категории их продукции на игристое вино и изменения маркировки, опасаются в «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус». Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка», уточняет РБК.

SOTA

@SotaVision

·2 июл. 2021 г.

Moet Hennessy в письме российским дистрибьюторам сообщил, что останавливает поставки в Россию французского шампанского в связи с принятым Совфедом и отправленным на подпись Путину законом, по которому в РФ теперь «шампанским» может называться только отечественная продукция.

SOTA

@SotaVision

А вот и то самое письмо об отказе от поставок шампанского в Россию.

4:14 PM · 2 июл. 2021 г.

В РФ одним из крупнейших производителей игристых вин остается винный дом «Абрау-Дюрсо», который отказался от использования термина «шампанское» в соответствии с требованиями французской стороны и регламентом AOC (Appellation d’origine contrôlée, контроль подлинности происхождения, фр.), признающим «шампанским» только соответствующую продукцию из региона Шампань на северо-востоке Франции.

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов так прокомментировал для RFI принятое нововведение.

«Очень важно защищать российские вина на нашем рынке и оказывать им всестороннюю протекцию. Но принимаемые законодательные меры должны быть разумными и не противоречить здравому смыслу. Виноделам в РФ крайне важно работать в общем ландшафте мирового виноделия. Для меня нет сомнений, что настоявшее шампанское делается в регионе Шампань во Франции. И в портфеле Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» нет игристых вин, которые бы назывались шампанским. Надеюсь, что возникший законодательный казус будет разрешен в пользу общемировых норм и стандартов»,

— сказал Павел Титов.

Главный редактор издания «Republic» Дмитрий Колезев  в своем телеграм-канале назвал  поправки «импортозаместительным идиотизмом». Не в восторге от подобных законодательных изменений и российские производители  алкогольной продукции.



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