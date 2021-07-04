Моргенштерну вызвали врачей во время отдыха в Турции

Российском реперу Алишеру Моргенштерну стало плохо во время отдыха в Турции, ему вызвали врачей из-за солнечного удара, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

«Маленький отрывочек из медового месяца. Че сказать. Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь реально. Даже время на телефон тратить не охото. Закончилось все как всегда капельницей», – написал Моргенштерн в своем аккаунте в Instagram.

Он написал, что ему потребовалась помощь врача из-за солнечного удара, и назвал эту ситуацию «уроком судьбы». По его словам, он понял, что может сильно кайфовать даже без допингов. Рэпер сообщил, что пятый день не употребляет алкоголь и не курит.

Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала музыканту предложение руки и сердца. Рэпер сообщил, что это произошло во время его первого шабата в синагоге. Зинатуллина подарила Моргенштерну кольцо, а он ответил на ее предложение согласием.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и «Family». Рэпер комментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки».