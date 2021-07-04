Явлинский объявил о решении не идти на выборы в Госдуму

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что впервые не станет баллотироваться от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве участника, но его опыт поможет партии в успешном участии в избирательной кампании. И он будет делиться этим опытом», – сказал РИА «Новости» пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

Ранее в субботу на съезде Явлинский объявил, что федеральная часть списка партии будет состоять из одного человека – председателя партии Николая Рыбакова. Он отмечал, что остальной список строится на равноценной и равноправной основе между всеми регионами, таким образом, представители всех регионов получат равные возможности попасть в Госдуму.

Кроме того, политик, профессор ВШЭ Владимир Рыжков дал согласие войти в список кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму восьмого созыва, если съезд партии примет такое решение, передает ТАСС.

Один из ключевых принципов формирования региональных групп – возраст. Явлинский подчеркнул, что их средний возраст меньше 40 лет. В партии хотят сформировать принципиально новую фракцию, состоящую из молодых людей, которые хотят заниматься политикой.

Явлинский ранее всегда возглавлял общефедеральной список партии на выборах в Госдуму. В настоящее время съезд проходит в закрытом режиме.