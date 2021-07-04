«Лукойл» решил продать Китаю долю в иракской Западной Курне–2

Компания «Лукойл» уведомила Багдад о решении продать китайским компаниям свою долю месторождения Западная Курна–2, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар.

Компания направила властям Ирака соответствующее официальное уведомление, передает РИА «Новости».

Министр также сообщил, что BP обдумывает возможность прекращения работы в Ираке, где инвестиционная среда оценивается как «неподходящая для сохранения крупных инвесторов». В результате «все они либо ищут другие рынки, либо другого партнера».

Напомним, Ирак одобрил продажу «Лукойлу» доли в Западной Курне-2 в январе 2012 году. «Лукойл» в Ираке работает на месторождениях Западная Курна–2 и Эриду (Блок–10). Западная Курна–2 является одним из крупнейших месторождений в мире. В 120 км от него расположен Блок–10, в пределах которого компания открыла месторождение Эриду, ставшее крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков указывал, что «Лукойл» «поднял с нуля месторождение Западная Курна–2 в Ираке».