 

Несколько фактов о Баграме – построенной Советами ВВП, которая стала главной авиабазой Америки в Афганистане

04.07.2021, 5:34, Разное
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Фиджи

REUTERS  3 July, 2021

Солдат Афганской национальной армии стоит на  посту  на контрольно-пропускном пункте возле американской авиабазы ​​Баграм в день, когда последний из американских  солдат  покинул ее, провинция Парван, Афганистан, 2 июля 2021 года. REUTERS / Mohammad Ismail

КАБУЛ, 2 июля. (Рейтер) – Вывод американских войск с афганской авиабазы ​​Баграм в пятницу знаменует собой окончание 20-летней войны.

Вот некоторые факты о построенной советскими властями ВВП  на аэродроме, служившим  основной базой для двух сверхдержав, которые вели кампании по подавлению исламистских повстанцев в Афганистане.

Аэродром, построенный в 1950-х годах и однажды (в 1959 году) принимавший  президента  Дуайта Эйзенхауэра году, стал жизненно важной  военной  базой  Советского Союза после его вторжения в Афганистан в 1979 году. В 1989 году Советский Союз ушел.

К 1990-м годам, заброшенная взлетно-посадочная полоса с разбомбленными ангарами и сторожевыми вышками стала линией фронта в войне между талибами, удерживавшими Кабул на юге, и бойцами Северного Альянса, базировавшимися в горных ущельях на севере.

После атак 11 сентября 2001 года,  Соединенные Штаты подвергли бомбардировке позиции талибов, позволив Северному альянсу прорваться на юг, в Кабул. Американские войска быстро  заняли  аэродром  и  стали использовать  его как раньше Советский Союз, в качестве своей главной базы в стране.

В первые годы войны при президенте Джордже Буше, ЦРУ использовало Баграм как секретную тюрьму  для задержанных подозреваемых в терроризме, подвергая их жестокому обращению, которое президент Барак Обама позже признал пытками.

Позже, по мере роста присутствия США и НАТО в Афганистане, росла и база. Была построена вторая взлетно-посадочная полоса с постоянными бараками, спортивными залами и Pizza Hut.

К 2007 году Баграм, где температура может опускаться до -29 градусов по Цельсию (-20 градусов по Фаренгейту), превратился в  окруженную тремя кольцами безопасности  огромную базу,  где  проходили  подготовку  прибывающие войска, прежде чем они будут отправлены на передовые позиции.

Президенты США часто навещали войска, чтобы встретиться с военнослужащими, последний из которых – Дональд Трамп, который заглянул на День Благодарения в 2019 году. Робин Уильямс, Джей Лено и Кид Рок были среди знаменитостей, которые приезжали сюда за эти годы.

В 2007 году, когда тогдашний вице-президент Дик Чейни находился в стране, террорист-смертник  нанес удар  по Баграму, убив до 23 человек и ранив 20.



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