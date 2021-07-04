 

Польский эксперт – Париж и Берлин стремятся разговаривать с Москвой напрямую без посредничества Вашингтона

04.07.2021, 5:22, Новости дня
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Меркель и Макрон не учли настроение европейских лидеров, когда пытались пропихнуть идею саммита ЕС с Россией, считает глава аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау. Они столкнулись с противодействием Польши и стран Прибалтики. Но, как пишет Polskie Radio, сама попытка, по мнению аналитика, организовать подобное мероприятие, говорит о том, что Берлин и Париж пытаются наладить прямой диалог с Москвой без посредничества Байдена. И последний саммит президентов США и РФ их в этом только убедил.


Reuters

Во время последнего заседания Совета Европы Берлин и Париж сделали неожиданное предложение. Они решили организовать саммит ЕС с участием президента РФ Владимира Путина, но эту идею заблокировали Польша и страны Прибалтики, пишет Polskie Radio. 

«Канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон руководствовались низкими побуждениями, выдвигая такое предложение. Они решились на это, сделали это, потому что ошибочно оценили настроение европейских лидеров. Как обычно, они пренебрегли Польшей и Прибалтикой», — заявляет глава аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау. 

Эксперт уверен, что основная мотивация этой инициативы кроется в нежелании Германии и Франции полагаться на Джо Байдена как на посредника в отношениях с Россией, потому что Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Владимиром Путиным.  

Мюнхау обращает внимание на то, что и сам американский президент, просигнализировав, что он не будет вводить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», в определённой степени призвал Германию протянуть руку в сторону Владимира Путина. Благодаря курсу Байдена, Германия почувствовала некоторое одобрение в адрес своей пророссийской политики. «Я также считаю, что в конечном итоге для Германии отношения с Россией станут более важными, чем отношения с США», — подчёркивает он. 

Касательно политики США в отношении России, Мюнхау уверен, что новой администрации в Вашингтоне ещё определённо есть чему поучиться. Она хочет проводить несколько иную внешнюю политику, не прибегать к воинственной риторике, ищет конкретное сотрудничество в таких областях, как, например, климатическая политика. Америка понимает, что она не может действовать одновременно против двух своих соперников: Китая и России. «Именно поэтому она считает системную конкуренцию с Китаем своей приоритетной задачей. Однако наивно полагать, что РФ будет вести себя так, как этого хочет Байден. Совершенно напротив — Путин безжалостно воспользуется этой сменой подхода», — резюмирует глава аналитического центра Eurointelligence. 



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