CNN – РФ обновляет антирекорды по COVID-19

В РФ началась вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанная с распространением штамма «Дельта»: страна уже пять дней подряд обновляет рекорд по количеству умерших от COVID-19, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, вновь вводить карантинные ограничения власти отказываются — вместо этого они призывают граждан как можно скорее пройти вакцинацию, местами прибегая к принудительным мерам.

Только послушайте: в РФ в связи с распространением штамма «Дельта» растёт количество случаев заболевания COVID-19 и смертей от неё. Страна отчиталась о 697 новых жертвах вируса, и уже пятый день подряд обновляет рекорд по суточной смертности.



Чиновники призывают население как можно быстрее делать прививки. С репортажем из Москвы о том, как ухудшается обстановка в городе — Мэтью Чанс.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Россия заканчивает неделю рекордом по количеству случаев заболевания коронавирусом на фоне распространения нового штамма «Дельта» по всей стране. Государственные СМИ сообщают, что основная российская вакцина «Спутник V» демонстрирует меньшую эффективность против «Дельты», чем против других штаммов.

Заражаемость и показатели количества умерших на протяжении большей части недели били все рекорды. При этом, по словам чиновников, сильнее всего пострадали Москва и Санкт-Петербург — два крупнейших города страны. По словам главы службы по контролю над здравоохранением, уровень заболеваемости там в три раза выше, чем в среднем по стране.

Несмотря на вспышку заболеваемости, любые разговоры о новом локдауне в Кремле отметают — вместо этого россиян призывают как можно скорее вакцинироваться, чтобы себя защитить. Ранее на этой неделе были введены новые строгие нормы, согласно которым россияне, занятые в сферах, предполагающих контакт с людьми — включая ресторанный бизнес, торговлю и общественный транспорт — должны в обязательном порядке вакцинироваться к середине июля; в противном случае им будет угрожать отстранение от работы.

А вакцинировались русские до настоящего времени неохотно: по словам президента страны, до сих пор прививки получили лишь около 15% российских граждан. Мэтью Чанс, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 июля 2021 года.