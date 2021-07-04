Проценко призвал организаторов «Шелкового пути» отказаться от проведения ралли в Монголии

Проведение международного ралли «Шелковый путь» в Монголии несет значительные риски здоровью участников и организаторов мероприятия из-за вспышки коронавируса и случаев бубонной чумы в стране, говорится в письме главы штаба ралли по ведению и контролю ковидного протокола Дениса Проценко.

Он призывает организаторов ралли рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории РФ в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута.

«В связи с объявлением красного уровня эпидемиологической опасности в связи с резкой вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изучения зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в ряде аймаков Западной Монголии по маршруту ралли, продолжение соревнования по территории Моноголии не представляется возможным и гонка должна быть остановлена», – говорится в заявлении на сайте «Шелкового пути».

Дирекция ралли оперативно рассмотрит письмо Проценко.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. В 2021 году соревнования проходят с 1 по 11 июля по территории РФ и Монголии.