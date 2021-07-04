Ferrari сгорела в центре Москвы

Опубликована видеозапись того, как посреди дороги в центре Москвы сгорел спорткар Ferrari.

Пожар произошел на улице Андрея Карлова – между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Как сообщают очевидцы, из-под капота машины повалил дым, водитель попытался потушить огонь, но сделать это удалось лишь прибывшим сотрудникам МЧС. Однако к тому времени от Ferrari остался только каркас. Сообщается, что автомобиль принадлежит «37-летнему жителю Москвы Алексею К.», который и управлял Ferrari, когда машина загорелась. В результате пожара никто не пострадал, передает Пятый канал.