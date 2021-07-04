Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа

ВВС Израиля атаковали позиции радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские истребители «нанесли удары по цеху по производству оружия и по ракетной установке, принадлежащим организации ХАМАС», сообщили военные. Атака стала ответом на «запуск в сторону израильской территории аэростатов с зажигательными устройствами», передает РИА «Новости».

Радиостанция «Саут Аль-Акса» сообщила, что авиаударам со стороны Израиля подверглись позиции радикальных группировок, связанных с движением ХАМАС. Как уточняется, удары были нанесены по северо-западной части сектора двумя ракетными снарядами, передает ТАСС.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая 2021 года. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу 21 мая. В июне обмен ударами возобновился.