Какой-то нездоровый ажиотаж среди израильтян. К чему бы это?

За последние три месяца гражданство ОАЭ получили 5000 израильтян

July 3, 2021 Source : Press TV

Информационное агентство AhlulBayt (ABNA): Согласно сообщению Emirates Leaks, за последние три месяца, после внесения поправок в закон о предоставлении гражданства в ОАЭ, гражданство этой арабской страны Персидского залива получили около 5000 израильтян.

В четверг, сайт Emirates Leaks, со ссылкой на источники, сообщил о масштабном прибытии, под предлогом инвестиций, израильтян в ОАЭ, особенно в Дубай и Абу-Даби.

Источники подчеркнули, что власти ОАЭ разрешают приобретение гражданства инвесторам и предпринимателям без обязательного отказа от своего первоначального гражданства.

Согласно источникам, с гражданством Эмиратов израильтяне смогут посещать страны Персидского залива и другие арабские страны в безвизовом режиме.

Демографический ландшафт ОАЭ будет “ дисфункциональным ” через 50 лет

Бывший советник наследного принца Абу-Даби предупредил о последствиях демографических изменений среди населения Объединенных Арабских Эмиратов, поставив под сомнение лояльность тех, кто недавно получил гражданство ОАЭ.

«Сотни тех, кто недавно получил гражданство ОАЭ, не говорят по-арабски, а их дети не прилагают усилий для его изучения, не имеют никакого отношения к исламу, не знают обычаев, традиций и ценностей Эмиратов и получили право на сохранение своего первоначального гражданства, и мы не знаем, насколько они лояльны государству», – написал Абдулхалек Абдулла в Twitter в среду.

Абдулла, профессор политологии, добавил, что демографический ландшафт ОАЭ в следующие 50 лет будет «нефункциональным» и «странным».

مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخرا لا يتحدثون العربية وأبناؤهم لا يبذلوا الجهد لتعلمها ولا علاقة لهم بالإسلام ولا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة . المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنة قادمة سيكون مختلا وغريبا

– Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) 30 июня 2021 В начале этого года, Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах, предусматривающих предоставление иностранцам гражданства в рамках усилий по стимулированию экономики на фоне пандемии коронавируса.

Страна Персидского залива, где находятся Дубай и Абу-Даби, заявила в ноябре прошлого года, что планирует пересмотреть свои религиозные законы, в том числе ослабить ограничения на употребление алкоголя и разрешить не состоящим в браке парам сожительствовать.

ОАЭ уже начали двигаться в направлении отказа от своих глубоко укоренившихся исламских и арабских ценностей путем нормализации своих отношений с оккупационным режимом Израиля – шаг, который был осужден во всем мусульманском мире.

Несколько арабских стран, в том числе ОАЭ и Бахрейн, нормализовали свои отношения с Израилем в соответствии с соглашениями заключенными при посредничестве США в прошлом году, когда у власти находился бывший президент США Дональд Трамп.

В прошлом месяце бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что убийство США главного антитеррористического генерала Ирана Касема Сулеймани, уважаемого во всем мусульманском мире командующего, и сделка по продаже американских истребителей F-35 в ОАЭ тесно связаны со сделкой по нормализации отношений.

Новый министр иностранных дел израильского режима прибыл в ОАЭ во вторник, это стало визитом самого высокопоставленного официального лица Израиля в арабскую страну Персидского залива с момента нормализации отношений между двумя странами.

Выступая на открытии посольства Израиля в Абу-Даби, Яир Лапид сказал дипломатам, что это «исторический момент».

Признавая заслуги Биньямина Нетаньяху, Лапид сказал, что бывший израильский премьер был «архитектором Авраамских соглашений», и он «неустанно работал над их осуществлением».

Однако, как сообщается, Лапиду оказали сдержанный прием в ОАЭ, поскольку веб-сайт официального информационного агентства WAM арабской страны Персидского залива не сразу опубликовал сообщение о его прибытии, а его коллега, шейх Абдулла бен Заид, не встречал министра иностранных дел Израиля в аэропорту.

«Израиль хотел бы рекламировать этот визит как исторический, но, очевидно, ОАЭ хотят, чтобы он оставался как можно менее заметным и относятся к нему как к любому другому визиту», – сказал Абдулла американскому веб-сайту экономических новостей Bloomberg во вторник.

Отношения ОАЭ с Израилем есть, но сейчас, после Газы, не время хвастаться ими», ​​- добавил он, имея в виду агрессию Израиля против сектора Газа более месяца назад, в результате которой более 250 палестинцев в осажденном анклаве погибли и почти 2000 получили ранения..