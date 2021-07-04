 

Пьяный подросток за рулем ВАЗ устроил ДТП с двумя погибшими под Ростовом

04.07.2021, 4:22, Новости дня
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Каменска-Шахтинского, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «ВАЗ 2112» врезался в дерево, в результате ДТП погибли два его пассажира, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Cледственным отделом по г. Донецк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 3 июля 2021 года примерно в 05.30 подросток не справился с управлением и столкнулся с деревом.

«В результате ДТП подросток, управлявший автомобилем, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу, а двое пассажиров 16 и 19 лет, находившихся в салоне автомобиля, скончались на месте происшествия», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее СК возбудил дела после ДТП с 17-летним водителем в Москве.



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