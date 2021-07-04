МХАТ ответил Дорониной в открытом письме

От имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.

Указывается, что в театре о письме Дорониной к главе российского государства Владимиру Путину узнали из СМИ. Подчеркивается, что у театра нет «возможности и желания проводить графологическую и почерковедческую экспертизы», но театр «озабочен» тем, что имя Дорониной «используется в целенаправленной кампании против великого МХАТ». Подчеркивается, что письмо Дорониной «несет репутационные риски для театра» и для самой Дорониной, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной в Facebook.

Сама Доронина, как сообщается, «не отвечает на письма и звонки, никак не реагирует на записки и желание наладить контакт». В открытом письме коллектив МХАТа указывает на «факты, не соответствующие действительности, многочисленные ошибки и неточности», о которых говорится в письме за подписью Дорониной. В частности, МХАТ опроверг уничтожение декораций, привлечение приглашенных актеров к участию в «Синей птице» Станиславского, использование «мата, насилия, неграмотного русского языка».

«Все это наводит на мысль, что Вас, как президента театра, намеренно вводят в заблуждение и дезинформируют», – заявили в театре. Указывается, что открытое письмо к Дорониной направили «народные артисты, руководители всех подразделений МХАТ, включая творческий департамент и труппу».

Отмечается, что «несколько человек – ничтожное меньшинство – не желают влиться в коллектив и строить дальше великий театр», но они «никак не влияют на МХАТ», хоть и «пытаются дестабилизировать обстановку».

В театре выразили надежду, что письмо Путину написано не Дорониной. От имени коллектива МХАТа письмо подписали народные артисты РФ Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Леонид Якубович, врио директора МХАТа Олег Михайлов, худрук Эдуард Бояков, его заместители Мария Кубланова, Анжела Тушинская, Дмитрий Ляшков, а также заместитель директора – директор административно-правового департамента МХАТ Татьяна Герасенкова.

Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях.

В администрации главы государства не получали письмо Дорониной, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.