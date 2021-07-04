Покупка бюстгальтера через интернет: делаем правильные замеры и не только

Интернет-магазины сегодня достаточно популярны. Покупать в них удобно. К тому же экономится время и, конечно же, деньги. Есть категории вещей, которые мы с легкостью покупаем в интернете. При этом в большинстве случаев мы довольны своими покупками. А есть также некоторые вещи, которые мы с трудом можем выбрать. К таковым как раз относится и нижнее белье. Далее мы расскажем, на что обращать внимание при его выборе.

Исследования показывают, что более 70 процентов пользователей Интернета также являются и покупателями в виртуальных-магазинах. Чаще всего мы покупаем в Интернете одежду, а также аксессуары. Правда в том, что для многих из нас часами гулять по торговым центрам и примерочным в поисках нужного товара – это мучение. Особенно примерять нижнее белье неудобно, поэтому в этом случае лучше всего сосредоточиться на покупках в Интернет-магазинах. Однако прежде чем мы продолжим, мы должны запомнить несколько правил, которые помогут нам избежать разочарования в этом деле. Их следует запомнить, чтобы не сделать фатальных ошибок и не потратить деньги зря.

Прежде всего нужно покупать в проверенных местах

Каждый из нас слышал о ситуациях, когда заказанный товар на фотографиях выглядел намного лучше, чем на самом деле. В Интернете есть даже мемы на тему «ожидания против реальности», в которых разочарованные потребители представляют последствия своих покупок. К сожалению, некоторые интернет-магазины импортируют некачественные товары из Китая и продают их под собственной торговой маркой. Низкое качество может серьезно навредить нам в случае прямого контакта нижнего белья с кожей. Это может вызвать раздражение, покраснение и чрезмерное потоотделение и, как следствие, может попасть инфекция и придется тогда обращаться к врачу, чтобы справиться с недугом.

Поэтому стоит ориентироваться не только на заказ вещей на проверенных торговых площадках, но и обращать внимание на производителя.

Подберите подходящий размер

После того как мы выбрали место покупки, давайте сосредоточимся на подборе подходящего размера. Просматривая комментарии к конкретным продуктам, мы видим, что одна и та же модель, кому-то идеально подходит, а другому – нет. Вероятно, это связано с тем, что некоторые пользователи Интернета не могут выбрать для себя подходящий размер.

По этой причине, прежде чем купить бюстгальтер вашей мечты в онлайн-магазине, мы должны снять соответствующие мерки. Лучше, если нам поможет другой человек. Встаньте ровно на выдохе и измерьте окружность под грудью. Полученный результат нужно округлить до 5 или 0, т.е. 72 округлить до 75 см. В свою очередь, чтобы измерить окружность бюста, необходимо наклонитесь к полу и измерьте его на уровне сосков – не сдавливая. Запишем оба показателя и посчитаем их разницу, это будет глубина чашечек. Когда мы определили, следует сверить с таблицей размеров в описании интересующей нас модели.

Подберете подходящий вид нижнего белья

Часто недовольство покупкой нижнего белья в Интернет-магазине также связано с тем, что тип бюстгальтера или трусиков, которые мы выбираем, не соответствует нашим ожиданиям. Например, мы выбираем трусы с завышенной талией, а потом удивляемся, что они похожи на «бабушкины панталоны», потому что получается, что модель нам просто не подходила. Также бывает, что с большой грудью мы выбираем бюстгальтер push-up, потому что нам нравится его дизайн. К сожалению, это искажает нашу фигуру и заставляет чувствовать себя некомфортно. Мы должны сознательно выбирать то, что лучше всего подходит.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно выбирать нижнее белье в интернет-магазинах. Надеемся, что рекомендации, данные в статье, вам помогут в этом нелегком деле.