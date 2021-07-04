Трубно-трупное дело

Виновным в гибели двух человек при аварии на теплотрассе следствие признало старшего диспетчера АО «Теплосеть» Евгения Емельянова.

Прокурор просит назначить ему наказание в виде трех лет колонии-поселения. Выводы следствия устроили компанию-монополиста. Приговор будет оглашен 5 июля.

Почти три года руководство теплосетей пыталось уйти от ответа в ситуации, когда по всем нормам и законам должно было отвечать, и искало стрелочника. Им стал Емельянов.

«Трубопровод Петербурга — затаившийся монстр, раскинувший свои железные щупальца и поджидающий очередных жертв, — резюмировал в суде адвокат Емельянова Александр Борзов. — Сколько их еще будет? Пока не начнут привлекать в качестве обвиняемых тех, кто несет ответственность за своевременную замену и ремонт труб».

Фото, сделанное очевидцем после аварии на теплотрассе. Фото из соцсетей

Смерть в «Бункере»

Трагедия случилась 28 сентября 2018 года. Фонтан кипятка вырвался из-под земли возле кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте, 20, в 3:40 утра. Теплотрассу прорвало перед черным входом в заведение. Асфальт провалился на глубину около пяти метров, в промоину упали два припаркованных автомобиля, кпипяток хлынул в кафе. На тот момент там было трое посетителей: Анастасия Васильева и ее друзья Андрей Начинкин и Максим Шустров, а также администратор заведения Роман Сафронов.

Сафронов, увидев, что кафе заливает горячая вода, поспешил вывести ребят из помещения через основной выход, запасным из-за прорыва трубы воспользоваться они не могли. Девушку Роман выносил на руках — воды натекло уже по щиколотку. Максим и Андрей у дверей замешкались, решили вернуться за верхней одеждой. В это время напором кипятка сорвало с петель дверь черного входа и помещение (площадью около 300 кв. метров) почти мгновенно затопило. По данным специалистов, из лопнувшей трубы вылилось не менее 500 тонн кипятка. Тела погибших наутро достали спасатели.

Погибшие Андрей Начинкин (слева) и Максим Шустров. Фото из соцсетей

Сначала следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 ч. 3 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть» с намерением привлечь к ответственности руководителей АО «Теплосеть Петербурга». Однако 17 января 2019 года дело переквалифицировали по ст. 109 ч. 3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», под которую можно было подвести рядового сотрудника. 22 января следователи предъявили обвинение старшему диспетчеру Евгению Емельянову, дежурившему в ту ночь. А 24 июля СК РФ еще раз переквалифицировал дело по ст. 216 ч. 3 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть», предусматривающей более суровое наказание — до семи лет лишения свободы.

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Коррозия системы

Компания «Теплосеть» срочно провела техническое расследование инцидента и в октябре 2018 года установила причину разрыва трубы: коррозия в процессе длительной эксплуатации. Но в январе 2019 года руководство компании устроило еще одну служебную проверку и выдвинуло другую версию ЧП: нарушения правил безопасности, допущенные диспетчером. Именно второй документ лег в основу обвинительного заключения, а именно: команды, отданные диспетчером, привели к резкому повышению давления в трубопроводе, гидроудару и катастрофическим последствиям.

«Целью предварительного следствия было не установление объективных обстоятельств дела, а привлечение к уголовной ответственности Емельянова, — пояснил в суде Александр Борзов. — Он не согласился по требованию заинтересованных лиц из руководства теплосетей взять ответственность за случившееся на себя. Емельянову приходится защищаться (…), чтобы избежать ответственности за гнилую трубу, ремонт которой планировался еще десять лет назад, но не выполнен до сих пор; за отсутствие контроля за состоянием сетей; за халатность и некомпетентность подчиненных, не осуществляющих этот контроль и не выявляющих своевременно дефекты; за запрещенную законом работу кафе в подвальном помещении, подверженном затоплению».

Место прорыва трубы горячего водоснабжения на Измайловском проспекте, сентябрь 2018 года. Фото: Анастасия Гавриэлова

Как выяснилось в ходе судебного процесса,

Емельянов в критической ситуации выполнил все необходимые требования и инструкции, и они могли бы предотвратить аварию, если бы трубопровод был исправен.

Но он находился в таком изношенном состоянии, при котором эксплуатация запрещена. На этот случай нет правил и инструкций. Диспетчер не знал и не мог знать о состоянии трубы. А кто знал? И кто не предпринял необходимых мер, чтобы избежать ЧП?

Евгений Емельянов — диспетчер АО «Теплосети Петербурга». Фото из личного архива

Трубы горят

Трубопровод на Измайловском проспекте, 20, был проложен в 1992 году. Проект реконструкции того участка, где случился прорыв, подготовили и включили в инвестпрограмму еще в 2010-м. Необходимость ремонта была очевидна уже тогда, но его почему-то отложили.

В марте 2014 года главному инженеру петербургских теплосетей специалисты предприятия направили документы, где перечислили участки, срочно требующие ремонта, среди них числился и адрес кафе «Типичный Питер». Но и в этот раз до ремонта не дошло.

В 2017 году труба достигла предела эксплуатационного срока. Однако руководство теплосетей продлило его до 2020 года, заказав экспертизу промышленной безопасности в ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория». В 2020 году срок эксплуатации этой трубы продлили снова, заручившись экспертизой от ООО «Единый технический центр».

Цена вопроса

Состояние трубопровода рядом с кафе «Типичный Питер» в рамках уголовного дела оценил эксперт Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ Виктор Долинский (стаж работы — 35 лет): «Признаки повреждений позволяют сделать категорический вывод о том, что они образовались в результате глубокой естественной длительной коррозии. Разрушение металла не было спонтанным, одномоментным, а происходило в течение весьма длительного времени — нескольких лет, пока под давлением кипятка не произошел разрыв наиболее глубоко разрушенного коррозией фрагмента трубы».

Кафе «Типичный Питер», возле которого произошел разрыв трубопровода. Фото: Анастасия Гавриэлова

Такое заключение не устроило АО «Теплосеть». По ходатайству компании суд назначил новую экспертизу — в ООО «Единый технический центр» (ЕТЦ). Раньше эта организация никогда не проводила экспертиз по уголовным делам. Возможностей провести исследование в Петербурге у ЕТЦ не оказалось, и его перенесли в Томск. Там специалисты быстро подтвердили, что к разрыву трубы привела не ее предельная изношенность, а «спонтанный гидроудар». Защита Емельянова уверена, что никакие новые испытания не проводились вовсе, фрагменты трубопровода никуда не возили.

«Согласно сопроводительной документации, трубу из Томска вернули следователям в Петербург 16 ноября 2018 года. А сами исследования в Томске, за четыре тысячи километров от Петербурга, якобы проводили 26 ноября 2018 года. И это предложено суду в качестве доказательства!» — не скрывает изумления Емельянов.

Зато в 2019 году ЕТЦ вдруг получило от «Теплосети» контракты на проведение экспертиз промышленной безопасности на трубопроводах на общую сумму свыше 10 млн рублей.

9 июня 2021 года Северо-Западное управление Ростехнадзора привлекло ЕТЦ к административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы. Несмотря на выводы специалистов о соответствии трубопровода требованиям промышленной безопасности и возможности дальнейшей эксплуатации, 5 мая на Большой Морской произошел аналогичный прорыв на теплосетях. Информацию о ложном заключении Ростехнадзор направил в правоохранительные органы.

«Теперь есть основания требовать проверку по факту возможной фальсификации экспертного заключения по нашему делу», — уверен Борзов.

«Почему я?»

До происшествия на Измайловском проспекте Емельянов почти 10 лет работал в «Теплосети». Как следует из характеристики, он грамотный высококвалифицированный специалист, с профильным образованием и огромным опытом работы. Отлично разбирается в системе функционирования теплосетей, знает нормативные документы и технологические процессы.

В своем последнем слове 17 июня в суде Евгений Емельянов напомнил, что после трагедии в «Типичном Питере» в Петербурге из-за прорывов тепловых сетей погибли еще как минимум два человека. Причем 64-летняя женщина, проживавшая в доме № 49 на 2-й Комсомольской улице, скончалась вообще в своей постели. Трубу прорвало около 4 утра в нескольких метрах от стены дома, струей кипятка разбило окно на первом этаже и затопило квартиру. А 90-летний гражданин просто шел по своим делам по улице Олеко Дундича. Асфальт, размытый кипятком, под ним провалился. Старик умер в реанимации от полученных ожогов.

«Эта проблема в городе явно системная, — подытожил подсудимый. — На тепловых сетях возникают тысячи дефектов ежегодно, и каждый из них потенциально может привести к трагическим последствиям. Но почему в сложившейся ситуации отвечать за изношенность трубы должен я?»

Нина Петлянова

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