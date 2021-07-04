Мнение: Турецкое присутствие

Несмотря на возражения Талибана Турция в Афганистане остается, и более того — она будет пытаться стать модератором нового иностранного присутствия. Возможно, что помимо Турции в Афганистане будут присутствовать своими военными силами Пакистан и Венгрия. При, понятно, главенстве Турции. Кроме того, Турция обещает защитить Киргизию и Таджикистан от угрозы, которую может нести в регион Талибан.

Единственной страной региона, в которой еще нет турецкого присутствия или влияния, остается Туркменистан, но и он может войти в Тюркский совет ТЮРКСОЙ. Формально это совет по культурному взаимодействию, но по факту Тюркский совет — инструмент турецкой «мягкой силы».

Строго говоря, для Эрдогана Афганистан не имеет практической ценности. Если Турция сумеет внедриться в регион бывшей советской Средней Азии, то создаст настолько принципиально новую обстановку, что хорошо бы «переварить» в приемлемые сроки хотя бы её. Особенно на фоне буквально полного развала российской политики в этом регионе. Развал никак не обусловлен какими-то внешними факторами. Он происходит исключительно по причине коллапса самой России, который уже невозможно скрывать или прикрывать.

Однако Афганистан нужен Турции по несколько иной причине. Сесть за стол переговоров можно только в том случае, если ты потерял в боях несколько своих солдат. Заплатил своеобразный налог кровью. А Турция начинает сложную переговорную игру для переформатирования всех существующих региональных балансов. Поэтому Эрдогану очень нужны несколько убитых турецких военных, убитых врагом, который является если не врагом, то как минимум угрозой для всех остальных участников переговоров.

Поэтому Турция остается в Афганистане, хотя Талибан и требует от нее вывести своих военных, так как Турция — член НАТО, а договоренности Талибана о выводе контингента НАТО касаются всех участников альянса. Турки сознательно провоцируют талибов на конфликт, им нужно продемонстрировать наличие боевых столкновений (пусть и локальных) с Талибаном, причем уже не в составе коалиции, а самостоятельных. Чисто турецких.

По сути, ни для чего другого Афганистан Турции не нужен. И вполне возможно, что получив желаемое, турки выведут своих военных. Никаких стратегических задач у Эрдогана в Афганистане нет. Понятно, что пропаганда (особенно кремлевская) в таком случае будет глумливо комментировать вывод турецких войск в будущем, но кому какое дело до говорящих попок, когда серьезные люди заняты серьезными делами?

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