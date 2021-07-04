Мнение: Сотворит ли сборная Украины чудо?
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Возможно, это безнадежно наивно, но продолжаю верить, что сборная Украины сотворит сегодня чудо, снесет сборную Англии и сыграет в полуфинале чемпионата Европы по футболу со сборной Дании.
Сборной Украины нечего терять, они уже и так герои этого чемпионата. Может, на кураже и одолеют нудную сборную Англии?
Или я напрасно надеюсь на чудо?
На снимке: сборная Украины перед игрой со сборной Англии, фотография отсюда
PS Увы, начало не очень обнадеживающее… Удручающе бстро забили англичане…
PS 2 Второй тайм тоже начался скверно… 0:2…
PS 3 Увы, чуда не поризошло, уже 0:4…
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Источник: Ирек Муртазин
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