Мнение: Сотворит ли сборная Украины чудо?

Возможно, это безнадежно наивно, но продолжаю верить, что сборная Украины сотворит сегодня чудо, снесет сборную Англии и сыграет в полуфинале чемпионата Европы по футболу со сборной Дании.

Сборной Украины нечего терять, они уже и так герои этого чемпионата. Может, на кураже и одолеют нудную сборную Англии?

Или я напрасно надеюсь на чудо?

На снимке: сборная Украины перед игрой со сборной Англии, фотография отсюда

PS Увы, начало не очень обнадеживающее… Удручающе бстро забили англичане…

PS 2 Второй тайм тоже начался скверно… 0:2…

PS 3 Увы, чуда не поризошло, уже 0:4…

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