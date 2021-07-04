Нехорошая квартира

За что преследуют отца директора ФБК* Ивана Жданова. Дело о жилых квадратных метрах в тундре возбуждено по заявлению анонима, свидетель — пенсионерка, зависающая во «ВКонтакте».



Юрий Жданов во время обыска. Фото из материалов уголовного дела

В небольшом рабочем поселке Искателей Ненецкого автономного округа развернулась нешуточная борьба за 51 кв. метр жилплощади в Заполярье. Местная администрация пытается вернуть «элитную квартиру», которую якобы по ошибке жилищная комиссия рекомендовала для передачи не тому человеку, а сама же администрация и отдала.

Об этой уже забывшейся истории напомнил правоохранителям некий «аноним», который обратился с заявлением о вдруг ставшем ему известным преступлении. В итоге мало кому интересный за пределами поселка Искателей гражданский спор превратился в скандальный политический детектив, за сюжетом которого следят в РФ и за рубежом.

Дело в единственном обвиняемом — члене жилищной комиссии, 66-летнем отце директора ФБК (организация признана Мосгорсудом экстремистской и включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента») Ивана Жданова. Юрия Павловича обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Обвинение строится на показаниях депутатов-единороссов, которые работали вместе со Ждановым. Однако основной свидетель — пенсионерка, которая любит зависать в «ВКонтакте», а само дело возбуждено по заявлению неустановленного анонима.

Дано:

поселок Искателей — административный центр Заполярного района Ненецкого автономного округа (НАО). Население — 7 412 человек;

квартира в поселке Искателей общей площадью 51,2 кв. м по адресу: ул. Нефтяников, д. 32;

жилищная комиссия при администрации поселка, чьи решения носят исключительно рекомендательный характер.

Действующие лица:

Жданов-старший длительное время жил в рабочем поселке Искателей. После выхода на пенсию переехал в город Аксай Ростовской области. С марта 2018-го до ноября 2020 года работал в администрации поселка, сначала занимал должность заместителя главы, а перед выходом на пенсию стал заместителем председателя жилищной комиссии;

глава поселка Григорий Казаченко, с сентября 2018 года выбран на должность руководителя муниципального образования, состоит в «Единой России»;

его заместитель и председатель жилищной комиссии Александр Елисеев;

Юлия Храповицкая — член жилищной комиссии, в 2018 году избрана депутатом МО «Рабочий поселок Искателей», председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Заполярного района, работает в аппарате администрации НАО, помощник депутата Госдумы ФС РФ;

Олег Павленко — член жилищной комиссии, депутат МО «Рабочий поселок Искателей» от «Единой России»;

Оксана Рудная — член жилищной комиссии и ведущий юрист- консультант в администрации поселка;

Лариса Онищенко — секретарь жилищной комиссии, специалист по социальным и жилищным вопросам в поселке;

Юлия Ветрова, член жилищной комиссии, с 2018 года депутат от «Единой России» совета поселка Искателей, юрист-консультант;

Оксана Виноградова, начальник отдела финансового и бухгалтерского учета в администрации поселка, мать Ветровой;

Директор ФБК Иван Жданов, сотрудники органов власти отвечающих за «работу» с оппозицией — действующие лица за сценой.

Часть 1. Заседание жилищной комиссии

5 июля 2019 года в здании администрации было запланировано заседание жилищной комиссии. На повестке всего три вопроса, один из которых — выделение жилплощади для гражданки Ветровой. Согласно протоколу № 12, на заседании присутствовали беспартийный Жданов, единороссы Храповицкая, Павленко, юрист Рудная, вела протокол Онищенко. Председатель комиссии Елисеев находился в отпуске, самой Ветровой тоже не было. Все присутствующие проголосовали единогласно и рекомендовали главе поселка выделить Ветровой жилье. В конце документа стоят подписи Жданова и Онищенко.

Фото протокола жилищной комиссии из уголовного дела

Часть 2. Служебное расследование

Вопрос с квартирой в итоге был решен руководством поселка — именно администрация распоряжается недвижимостью. Однако спустя год в УМВД РФ по НАО поступило анонимное обращение: якобы Ветрова получила жилье незаконно. МВД редко реагирует на анонимки, но в этот раз сделали исключение — провели проверку. 10 августа 2020 года направили запрос в администрацию поселка с требованием предоставить все документы, касающиеся получения жилища. Заодно оперативники опросили всех действующих лиц.

В администрации чиновники срочно провели собственный «разбор полетов», после которого выявили, что заседание было якобы проведено с нарушениями. Результат служебного расследования за 22 сентября 2020 года: на заседании жилищной комиссии будто бы не присутствовали Храповицкая и Павленко, в протокол их имена внесли без их ведома, а решение было вынесено без необходимого кворума. В итоге, Жданова, Онищенко и Рудную пытались привлечь к дисциплинарной ответственности, но не стали «в связи с истечением срока совершения проступка».

Часть 3. Битва в суде

Администрация поселка потребовала у Ветровой вернуть квартиру, но та отказалась. После служебных проверок местная администрация установила: Ветрова ранее уже получала субсидии для покупки жилья, соответственно, на новую квартиру претендовать не имела права. Чиновники обратились в суд с требованием признать приватизацию незаконной. Городской суд Нарьян-Мара удовлетворил их иск, однако во время апелляции дело начали рассматривать заново. 25 июня этого года апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Это — важный момент. Поскольку на момент выдвижения обвинений Жданову-старшему суд еще не определился: законно или нет гражданкой Ветровой была получена квартира.

Часть 4. Следствие

Следственный комитет по Архангельской области и НАО начал проводить обыски и допросы весной этого года. 17 марта, почти перед самым задержанием Жданова, глава поселка Григорий Казаченко дал объяснение следователю, что летом 2020 года с ним связался сотрудник ОЭБ и ПК УМВД РФ по НАО Суський Б.Ю., якобы сообщив, что у него имеется «конфиденциальная информация о возможно незаконном выделении жилья для Ветровой». «Я ответил ему, что такого не может быть, и вспылил немного, но затем стал проверять», — рассказал Казаченко. По его словам, при устном опросе членов комиссии он выяснил, что на заседании отсутствовали вписанные в протокол Храповицкая и Павленко. Жилищная комиссия состоит из семи человек, и решение они могут принимать при кворуме из четырех.

ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ КАЗАЧЕНКО СЛЕДОВАТЕЛЮ:

«[Жданов] неправомерно действовал в личных интересах, так как он поддерживает дружеские отношения с матерью Ветровой — Виноградовой, которая является начальником отдела финансирования в администрации МО «Рабочий поселок Искателей».

Григорий Казаченко. Фото с сайта администарции поселка Искателей

Глава поселка пояснил, что подписывал постановление № 443 о передаче квартиры на основании итогов заседания и «положился на решение комиссии». Причем его заместитель Елисеев спустя месяц дал разрешение на приватизацию этой квартиры. Все эти постановления с подписями доверчивых сотрудников администрации имеются в материалах дела.

Постановление о передаче квартиры Ветровой. Фото из материалов дела

Постановление о приватизации квартиры Ветровой. Фото из материалов дела

Через неделю после показаний Казаченко силовики приехали с обыском домой к Юрию Жданову в Ростовскую область.

Для того следователь Дмитрий Ананьин специально прилетел из Архангельска. Состоялся долгий допрос, затем 29 марта Советский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Жданова. Изначально ему вменяли превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), но потом обвинение ужесточили — переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и потом еще добавили служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Согласно материалам дела, Жданов в период с 10 июня по 13 июля 2019 года исполнял полномочия председателя жилищной комиссии. Используя служебное положение, планировал (так полагает следствие) незаконную передачу прав на квартиру по ул. Нефтяников, принадлежащую поселку, в пользу Ветровой, с которой, как и с ее матерью Оксаной Виноградовой, находился в дружеских отношениях.

Достоверно (опять-таки, по мнению следствия) зная, что Ветрова в 2010 году незаконно («установлено следствием до решения суда) включена в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Жданов, «действовал из корыстных побуждений в ее интересах». Как считает следствие, в отсутствие необходимого кворума для принятия решения, Жданов подписал протокол жилищной комиссии № 12 от 5 июля 2019 года, в который были внесены недостоверные сведения. Позже обвиняемый «путем обмана и злоупотребления доверием» главы поселка Искателей Казаченко предоставил протокол № 12, и на этом основании заблуждающийся чиновник принял решение о передаче жилья.

Юлия Ветрова. Фото с сайта ideputat.er.ru

Таким образом, как подсчитало следствие, действия Жданова принесли ущерб администрации поселка в размере 2 504 086 рублей 47 копеек.

Никого больше из администрации поселка ни в чем не подозревают: все остальные проходят по делу свидетелями.

Часть 5. Показания

Храповицкая и Павленко в своих первоначальных объяснениях говорили, что 5 июля 2019 года не были на заседании комиссии и не голосовали за предоставление жилья Ветровой. Храповицкая указала, что секретарь Онищенко будто бы ее уведомила, что заседание пройдет не 5 июля, а второго числа. Свидетельница утверждает, что 5 июля не заезжала в администрацию, утром ее водитель отвез на работу в Нарьян-Мар, а потом она ездила по делам.

Павленко вовсе не смог вспомнить, что делал в тот день, но уверенно твердил, что на заседании не был.

Секретарь Онищенко и Рудная не отрицают, что были на комиссии вместе со Ждановым, но не помнят, чтобы присутствовали остальные.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ОКСАНЫ РУДНОЙ:

«По поводу присутствия Храповицкой и Павленко я пояснить ничего не могу, так как не помню <…> я имею в виду, что на комиссии были либо Храповицкая, либо Павленко. Точно сказать не могу. Если бы их не было, то кворум бы не состоялся».

Юлия Храповицкая. Фото с сайта nao.er.ru

ПОКАЗАНИЯ ЛАРИСЫ ОНИЩЕНКО:

«Точно не помню, кто именно был, но согласно протоколу, на комиссии присутствовали Жданов, Храповицкая, Павленко, Рудная и непосредственно я. Раз я составляла протокол, то, значит, эти люди присутствовали».

В своих первых показаниях Жданов объяснял, что решение комиссии носило рекомендательный характер, и окончательно определить, кто имел права на жилье, а кто нет, должен был глава администрации. И вспомнил, как в 2020 году комиссия отказала в получении служебного жилья жителю поселка некоему Магомедову, но глава администрации все равно выделил ему квартиру вопреки решению комиссии.

На допросе Жданов настаивал, что кворум все-таки был, и он помнит, что на заседании присутствовали Онищенко, Храповицкая и Рудная. А вот насчет Павленко не помнит. Обвиняемый утверждает, что не знал о получении Ветровой субсидий и о том, каким образом она попала в списки нуждающихся; обязанность о проверке личных дел возложена на Онищенко. Вопросы в протокол жилищной комиссии формировались по согласованию с главой администрации, и только глава поселка знал об освободившейся квартире по ул. Нефтяников, — говорил Жданов в кабинете следователя.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ЮРИЯ ЖДАНОВА:

«Мне стало известно, что Храповицкая распространяла информацию о том, что она не была на жилищной комиссии. Но на заседании она была, и все помнят ее фразу: «Вот бы мне кто-то дал квартиру». Я полагаю, что на Храповицкую было оказано давление со стороны главы муниципального образования и его заместителя».

На очной ставке с обвиняемым Храповицкая заявила, что она якобы узнала о получении квартиры Ветровой спустя год — в сентябре 2020 года. Адвокаты Жданова ходатайствовали о получении данных биллинга с телефона Храповицкой для установления ее передвижений 5 июля 2019 года. Следователь отклонил эту просьбу, мотивировав тем, что в поселке базовые станции не позволяют получить достоверные сведения (?! — Ред.).

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Часть 6. А кто «бдительный гражданин»?

В материалах дела нет сведений о том, кто оказался тем «анонимом», после сообщения которого силовики начали проверку. Зато следователи зачем-то нашли и допросили пенсионерку Надежду Сахарову, которая рассказала, что опубликовала в соцсетях пост о том, как Ветрова незаконно приобрела квартиру, и в достоверности этих данных она якобы не сомневается.

Однако вышла нестыковка. Из показаний обнаруженной пенсионерки выясняется, что Храповицкая, которая якобы не присутствовала на заседании, знала о передаче квартиры Ветровой незадолго до проведения жилищной комиссии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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