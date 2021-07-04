Мнение: Социальная роботизация

В будущем российские школы будут больше опираться на онлайн-обучение. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член комитета Госдумы по образованию и науке, кандидат исторических наук Алдар Дамдинов.

«На дальней перспективе, скорее всего, школьное образование будет меняться. Причем изменения коснутся не только предметов, а самой структуры. Это мое предположение. Как бы мы не ругали и не страшились онлайн-образования, оно все равно будет присутствовать. Это уже действительность и реальность, которая есть»

Десоциализация образовательного процесса – это глобальный тренд. Россия, не имея своего собственного проекта развития, встраивается в чужой. Ценность школы, как площадки общения, выстраивания и обучения социальным навыкам, сложно переоценить. Переход на онлайн-образование продолжает курс на атомизацию общества, стирает грань между реальным и виртуальным, делая ее неразличимой.

Человек живет одновременно в трех информационных средах. Реальная (то, что он ощущает собственными органами чувств, может увидеть, потрогать и в конечном итоге верифицировать), виртуальная – то есть, картина, созданная на основании чужих слов, образов, звуков. И символьная среда – то есть, упакованные в однозначные по смыслу сложные блоки информации.

Десоциализация ребенка вместе с ликвидацией разницы информационных пространств резко обедняет человека, упрощает для него восприятие окружающего мира, вместо многомерной картины он будет вынужден жить в плоском, а, возможно, и вообще в одномерном пространстве. Понятно, что такой человек гораздо более внушаем и манипулируем.

"Новая нормальность", физически истребляя носителей многомерного восприятия мира (через ту же "ковидную эпидемию"), создает примитивных плоских жителей новой реальности, неспособных к критическому мышлению. Мало того – десоциализация не позволяет людям "новой нормальности" объединяться и искать выход в мышлении коллективном. Если же учесть активные разработки в области искусственного интеллекта, то человек уже очень скоро не сможет отличить в Сети другого человека от бота, а потому возможности для манипуляций его сознанием возрастут кратно и на порядки.

Конечно, всё это достигается не только ликвидацией традиционной школы – но она, ликвидация – это только часть общего процесса массовой социальной роботизации. Будущий мир станет полностью дегуманизированным. Во всяком случае то, что мы понимаем под гуманизмом, просто перестанет существовать. Вместе со всей предыдущей историей человечества, которая в агуманном пространстве "новой нормальности" станет непонятной для жителей этой "нормальности", а потому просто ненужной.

То, что в России идут этим путем, удивления не вызывает. Российская "элита" не имеет своего собственного образа будущего. Да и не ставит перед собой такую задачу. Алчные воры, захватившие власть в нашей стране – идеальный объект внешнего управления. Они настолько примитивны, что не представляют из себя ничего, что создавало бы сложности для насаждения у нас чужих проектов.

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