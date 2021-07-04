 

Создание новых ядерных ракет для бомбардировщиков начали в США

04.07.2021, 2:14, Новости дня
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В США приступают к созданию новых крылатых ракет воздушного базирования, следует из контракта ВВС с Raytheon.

В частности, по контракту на 2 млрд долларов Raytheon должна произвести крылатую ракету LRSO и провести летные испытания, передает «Интерфакс».

Крылатая ракета большой дальности (Long Range Stand Off Weapon, LRSO) сможет нести ядерный боезаряд. Ракеты будут размещаться на стратегических бомбардировщиках B-52, B-2 и B-1, а также на B-21 Raider, передает RT.



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