 

Почему прошлым летом был спад заражений, а сейчас рост?

04.07.2021, 2:06, Разное
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Опасен ли штамм «дельта»? Почему антитела измеряют только в России?

Прямой эфир с молекулярным биологом Ольгой Матвеевой.

Новая волна Covid-19 в России. Почему она стала сюрпризом для многих, хотя ученые ее предсказывали еще зимой? Почему в прошлом году летом был спад заражений, а сейчас — рост?

Новый штамм «дельта». Чем он отличается от других штаммов? Можно ли прогнозировать, как коронавирус будет мутировать дальше? Как вообще появляются новые штаммы?

Антитела. Почему их активно измеряют только в России? Как расшифровать анализ и интерпретировать для себя?

Ревакцинация. Нужно делать прививку от Covid-19 каждые 6 месяцев? Почему? Какой вакциной? Чем отличается однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» от «Спутник V»?

Антиваксеры. Как противники вакцинации участвуют в «закалке» вируса и появлении новых штаммов? Нужна ли принудительная вакцинация и чем она может помочь?

Источник: Новая газета



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