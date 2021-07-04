 

Ярмоленко: Нас надломил этот быстрый гол

04.07.2021, 1:54, Новости дня
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“Я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Наверное, нас где-то надломил этот быстрый мяч [в начале первого тайма], потому что у нас была стратегия на эту игру, но когда ты пропускаешь мяч на третьей минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться”, – сказал футболист после матча. 

Он считает достижением попадание сборной в 1/4 чемпионата. 

“Мы отличная команда с хорошим коллективом, поэтому мы знаем, за счет чего мы можем играть. Мы знаем, как мы можем играть. Несмотря на результат 0:4 сегодня, я горжусь тем, что нахожусь в этом коллективе и считаю, что для нашей сборной это огромное достижение – пройти в такую стадию. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом. Считаю, что мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но я доволен результатом. Мы задержались дольше на этом турнире, чем такие команды, как Германия, Португалия. Да, сегодня мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я считаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира”, – добавил Ярмоленко. 

Контекст:

Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание “ГОРДОН” вело текстовую онлайн-трансляцию матча.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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